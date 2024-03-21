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بيسكوف يحذر من عواقب إرسال عسكريين أجانب إلى أوكرانيا

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بيسكوف يحذر من عواقب إرسال عسكريين أجانب إلى أوكرانيا
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن إرسال عسكريين أجانب إلى أوكرانيا ستكون له عواقب سلبية وخيمة قد لا يمكن إصلاحها.

وأشار ممثل الكرملين إلى أنه لا توجد حتى الآن، معلومات دقيقة حول خطط فرنسا المزعومة لإرسال عناصر من قواتها إلى المناطق الأوكرانية المتاخمة لبيلاروس.

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وأضاف بيسكوف: "ما زلنا هنا بحاجة للحصول على معلومات دقيقة. حتى الآن، على حد علمي، لا يوجد شيء محدد في هذا الشأن. على أية حال، قلنا مرات كثيرة إن إرسال بعض الوحدات العسكرية الأجنبية إلى أوكرانيا محفوف بعواقب سلبية للغاية، وقد يكون من المستحيل تلافيها أو إصلاحها".

وفي وقت سابق، قال عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو، إن السلطات الفرنسية تدرس إمكانية إرسال بعثة عسكرية أوروبية إلى مناطق أوكرانيا المتاخمة لبيلاروس من أجل إفساح المجال للوحدات العسكرية الأوكرانية الموجودة هناك بالتوجه إلى مناطق القتال.

المصدر: نوفوستي

 

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