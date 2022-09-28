موسكو: استفتاءات الانضمام إلى روسيا جرت وفقا للقانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الاستفتاءات في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك جرت في ظل الامتثال الكامل لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وشددت الوزارة على أن أهالي دونباس وجنوب أوكرانيا مارسوا "حقهم المشروع في تقرير المصير" حسب ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان لعام 1966، ووثيقة هلسنكي الختامية لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا لعام 1975، وقرار محكمة العدل الدولية حول كوسوفو بتاريخ 22 يوليو 2010.

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وأضافت: "نتائج الاستفتاء تتحدث عن نفسها. أهالي دونباس وخيرسون وزابوروجيه لا يريدون العودة إلى حياتهم السابقة واتخذوا خيارا واعيا وحرا لصالح روسيا".

المصدر: نوفوستي