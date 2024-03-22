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الدفاع الروسية تؤكد تدمير ثماني قذائف صاروخية معادية فوق مقاطعة بيلغورود

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الدفاع الروسية تؤكد تدمير ثماني قذائف صاروخية معادية فوق مقاطعة بيلغورود
Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، بأن وسائط الدفاع الجوي بالجيش الروسي اعترضت ودمرت ثماني قذائف صاروخية معادية من طراز Vampire  فوق مقاطعة بيلغورود.

وجاء في بيان الوزارة: "في حوالي الساعة 7:30 بتوقيت موسكو من يوم 22 مارس، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية باستخدام راجمات صواريخ تشيكية الصنع من طراز RM-70 Vampire".

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وأضافت الوزارة في بيانها: "تم خلال ذلك تدمير 8 قذائف صاروخية معادية في الجو فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

يشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: تاس

 

 

 

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