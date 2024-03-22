برلماني: الاتحاد الأوروبي يضغط على البوسنة والهرسك حتى تفرض عقوبات على روسيا

صرح رئيس برلمان الجمهورية الصربية ضمن البوسنة والهرسك، نيناد ستيفانديتش، بأن الاتحاد الأوروبي يضغط على البوسنة كي تفرض عقوبات ضد روسيا مقابل التقدم بشأن عضوية البلاد في الاتحاد.

وقال ستيفانديتش في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "الآن يفعلون ذلك سرا. وأنا أحد شهود العيان. ولكن بعد قليل سيقومون بذلك بشكل علني. والجميع يعرفون كيف سينتهي النزاع في أوكرانيا، وهم يريدون أن يكون عدد ذوي التفكير الحر والآراء المستقلة أقل فأقل".

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وجاء ذلك ردا على سؤال ما إذا كانت سلطات الاتحاد الأوروبي تضغط على البوسنة والهرسك كي تنضم إلى سياسة العقوبات الأوروبية ضد روسيا مقابل التقدم في عملية انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي منح البوسنة والهرسك صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في 15 ديسمبر 2022.

وفي 12 مارس الجاري أوصت المفوضية الأوروبية مجلس الاتحاد الأوروبي بإطلاق المفاوضات مع ساراييفو حول انضمام البلاد إلى الاتحاد.

المصدر: تاس