بوتين: العلاقات بين روسيا وجمهورية الصرب في البوسنة والهرسك تتطور بنجاح

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين روسيا وجمهورية الصرب في البوسنة والهرسك تتطور بنجاح، مشيرا إلى التوجه الإيجابي في التبادل التجاري بين الجانبين.

وقال بوتين خلال لقائه برئيس الجمهورية الصربية ميلوراد دوديك، يوم الثلاثاء، إن "العلاقات بين روسيا والجمهورية الصربية تتطور بنجاح. ولدينا نمو للتبادل التجاري في السنة الأخيرة".

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وأضاف أن التبادل التجاري "غير كبير، لكن التوجه إيجابي، ونسبة النمو 57%، ويجب الحفاظ على هذا التوجه، بلا شك".

وأشار بوتين إلى أنه على علم باهتمام الشركاء في الجمهورية الصربية بالعمل مع الشركات الروسية في مختلف المجالات.

وأكد أن "لدينا الأدوات المطلوبة التي يجب استخدامها لتحقيق المزيد من النتائج".

المصدر: نوفوستي