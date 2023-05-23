بوتين يشكر رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك على حياد بلاده في أزمة أوكرانيا

شكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، على الموقف المحايد للجمهورية إزاء أزمة أوكرانيا.

وقال بوتين في اجتماع ثنائي بموسكو: "نحن ممتنون لكم لموقفكم المحايد من الأحداث في أوكرانيا. فقط مثل هذا الموقف يمكن أن يؤدي إلى نوع من القرار الإيجابي. لكن على أية حال، نحن ممتنون لكم لضبط النفس".

وأشار إلى أنه في جمهورية صرب البوسنة والهرسك، يدرس الآلاف من تلاميذ المدارس اللغة الروسية التي يتم الاهتمام بها وبالثقافة الروسية على مستوى رسمي.

وأضاف بوتين: "أنا سعيد جدا برؤيتكم، أهلا بكم في روسيا".

المصدر: نوفوستي