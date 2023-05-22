دوديك سيسلم بوتين شخصيا وسام جمهورية صرب البوسنة والهرسك

سيقوم رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك شخصيا، خلال زيارته المقررة لموسكو، بتقديم وسام هذه الجمهورية إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

أعلن ذلك دوسكو بيروفيتش رئيس ممثلية جمهورية صرب البوسنة والهرسك في روسيا، وقال لمراسل " نوفوستي": "نعم ، لقد تم منح الرئيس الرئيس بوتين وسام الاستحقاق، وذلك كعلامة شكر وامتنان لروسيا على دعمها لنا. وخلال زيارة رئيس الجمهورية لموسكو سيتم تسليم هذا الوسام".

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وتابع دوسكو بيروفيتش القول: "نحن نكن الاحترام الكبير لموقف روسيا المبدئي. خلال كل لقاءات ومحادثات بين قادة الطرفين لم نسمع من الجانب الروسي أي حديث عن أي شروط، كما يفعل الغرب، الذي عادة يطالب بالحصول على مقابل على أي شيء يقدمه أو يقوم به. لم تضع روسيا أي شروط على الإطلاق، وينطبق ذلك على التعاون الاقتصادي".

في بداية العام، منح دوديك وسام الجمهورية على القلادة للرئيس بوتين. وفي وقت لاحق، قال السفير الروسي لدى البوسنة والهرسك إيغور كالابوخوف، إن زعيم صرب البوسنة والهرسك سيقدم شخصيا هذا الوسام إلى بوتين في موسكو.

وفي وقت سابق، أعلن دوديك أنه ينوي زيارة موسكو في 23 مايو.

المصدر: نوفوستي