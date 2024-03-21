صحفية هولندية: دول "الناتو" تطلق خطابات حربية ولكنها ليست مستعدة للقتال

قالت الصحفية الهولندية المستقلة سونيا فان دن إندي إن هناك الآن الكثير من الخطابات الحربية من الدول الغربية، ولكن "الناتو" ليس مستعدا للصراع، وروسيا لا تنوي غزو تلك الدول.

وقالت الصحفية لـRT: "كل ما يحدث هو دعاية كبيرة. وهم وخاصة دولة مثل ألمانيا، يعرفون أنه ليس لديهم ما يكفي من الموارد البشرية. الجيش الألماني ليس مستعدا بما فيه الكفاية. ليس لديهم ما يكفي من الجنود. كيف يعتزمون القتال ضد روسيا؟".

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وأشارت في الوقت نفسه، إلى أنه يمكن للمرء أن يلاحظ أن أوروبا "تستعد للحرب"، وأن الولايات المتحدة تشن حربا بالوكالة في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق الاثنين أنه في حالة نشوب صراع واسع النطاق بين روسيا وحلف "الناتو"، سيكون العالم على بعد خطوة واحدة من حرب عالمية ثالثة.

المصدر: RT