 
مباشر

صحفية هولندية: دول "الناتو" تطلق خطابات حربية ولكنها ليست مستعدة للقتال

أخبار العالم

صحفية هولندية: دول
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7eb

قالت الصحفية الهولندية المستقلة سونيا فان دن إندي إن هناك الآن الكثير من الخطابات الحربية من الدول الغربية، ولكن "الناتو" ليس مستعدا للصراع، وروسيا لا تنوي غزو تلك الدول.

وقالت الصحفية لـRT: "كل ما يحدث هو دعاية كبيرة. وهم وخاصة دولة مثل ألمانيا، يعرفون أنه ليس لديهم ما يكفي من الموارد البشرية. الجيش الألماني ليس مستعدا بما فيه الكفاية. ليس لديهم ما يكفي من الجنود. كيف يعتزمون القتال ضد روسيا؟".

إقرأ المزيد
ماكرون يتنبأ بسقوط أوكرانيا قريبا
ماكرون يتنبأ بسقوط أوكرانيا قريبا

وأشارت في الوقت نفسه، إلى أنه يمكن للمرء أن يلاحظ أن أوروبا "تستعد للحرب"، وأن الولايات المتحدة تشن حربا بالوكالة في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق الاثنين أنه في حالة نشوب صراع واسع النطاق بين روسيا وحلف "الناتو"، سيكون العالم على بعد خطوة واحدة من حرب عالمية ثالثة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا