مسؤول عسكري ألماني يناشد: لا يوجد أي لواء في جيشنا جاهز لتنفيذ المهام

أعلن رئيس الاتحاد العسكري الألماني أندريه فوستنر أن 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني غير كافية، مؤكدا عدم الجهوزية في الوقت الراهن لأي لواء من القوات الألمانية كي ينفذ المهام.

واعترف في مقابلة تلفزيونية أن "لديهم مشاكل كبيرة في جميع فروع القوات المسلحة وأنه في حال تقييمها من وجهة نظر المهام والأوضاع فإنه لا يوجد ولا حتى لواء واحد في الجيش جاهز لتنفيذ المهام".

وبحسب فوستنر، فإن تخصيص 100 مليار يورو للصندوق الخاص لصالح الجيش الألماني لا يكفي، لذا طالب رئيس الاتحاد بزيادة الاستثمار في الوقت الحالي.

وأعلن أنه يتفق مع تقييم المفوضة البرلمانية لشؤون الدفاع إيفا هوغل بأن الصندوق الخاص يحتاج إلى زيادة بمقدار 3 مرات على الأقل.

وأضاف: "لذلك فإن عام 2024 هو عام رئيسي بالنسبة للجيش الألماني وألمانيا وأوروبا لجهة السلام والحرية، وخاصة فيما يتعلق بأوكرانيا".

المصدر: نوفوستي