برلمانية ألمانية: الجيش الألماني يفتقر إلى كل شيء

أعلنت مفوضة الدفاع بالبرلمان الألماني، إيفا هوغل، أن القوات الألمانية "تفتقر إلى كل شيء" وهذا يجعل من الصعب عليها أداء مهماتها.

وقالت هوغل لقناة NTV التلفزيونية: "الجيش الألماني يفتقر إلى كل شيء"، مشيرا إلى نقص المعدات وأجهزة الرؤية الليلية ومعدات الراديو كمثال وأن هذا يعيق تدريب الجنود النظري والعملي.

ودعت الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين إمدادات القوات الألمانية.

وأكدت أن الجيش الألماني يحتاج إلى محطات إذاعية رقمية جديدة، لأن المستخدمة هناك الآن عمرها 30 سنة.

المصدر: نوفوستي