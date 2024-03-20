وسائل إعلام: انفجارات تهز مقاطعة خاركوف وإعلان حالة الطوارئ الجوية في عدد من المناطق

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن انفجارات هزت مقاطعة خاركوف، فيما تم إعلان حالة الطوارئ الجوية في عدد من المناطق الأخرى.

بدوره أكد عمدة خاركوف إيغور تيريخوفا أن "انفجارات سمعت" في المنطقة.

إلى ذلك تم إعلان حالة الطوارئ تأهبا لغارات جوية في مناطق سومي وخاركوف وبولتافا ودنيبروبيتروفسك وكيروفغراد في أوكرانيا، وكذلك في أجزاء من مقاطعة زابوروجييه التي تسيطر عليها قوات كييف.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، استهدفت القوات الروسية قاعدة للمرتزقة الأجانب في خاركوف.

وقالت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية إن "الكثير من قواعد المرتزقة ظهرت في خاركوف، وتعرضت إحداها للقصف"، دون تحديد معلومات حول الأضرار الناجمة عن ذلك.

المصدر: نوفوستي