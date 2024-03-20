بلينكن يصل إلى السعودية لمواصلة المباحثات حول غزة مع القيادة السعودية  (فيديو)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء إلى مدينة جدة لمواصلة بحث الحرب على قطاع غزة مع القيادة السعودية، في إطار بذل جهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.

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ومن المرتقب أن يُجري بلينكن محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل التوجه إلى مصر الخميس.

وهذه هي الزيارة السادسة لبلينكن إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر الماضي.

وتهدف هذه الزيارة إلى مواصلة بذل الجهود الأمريكية للتوصل إلى "اتفاق لوقف إطلاق نار فوري يضمن إطلاق سراح ما تبقى من رهائن"، فضلا عن تكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة والتنسيق لمرحلة ما بعد الحرب.

وسيتناول بلينكن أيضا مسألة "المسار السياسي للشعب الفلسطيني مع ضمانات أمنية لإسرائيل، وبنية للسلام والأمن الدائمين في المنطقة".

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أنه بتصرفاته بشأن غزة، يضر بإسرائيل أكثر مما يساعدها، ما يقلب العالم كله ضد تل أبيب.

وكان بايدن قد انتقد حكومة نتنياهو على عدم تعاملها مع الأزمة الإنسانية في غزة كأولوية، مشددا على أنه يجب على إسرائيل ألا تستخدم المساعدات "كورقة مساومة سياسية".

الجدير ذكره أن الولايات المتحدة قامت 4 مرات منذ بداية حرب غزة بعرقلة قرارات في مجلس الأمن الدولي التي من شأنها أن توقف تنفيذ الخطط العسكرية الإسرائيلية في القطاع غزة، وكان آخرها استخدام حق النقض في 20 فبراير ضد مشروع جزائري بهذا الخصوص.

وفي 22 يناير أفشلت الولايات المتحدة باستخدامها حق النقض "الفيتو" تعديلا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة اقترحته روسيا، على قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لتوسيع تسليم المساعدات في غزة.

وفي 8 ديسمبر 2023، منعت واشنطن مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة. وفي 18 أكتوبر 2023، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار برازيلي يدعو إسرائيل من بين أمور أخرى، إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع. ثم عللت الولايات المتحدة قرارها بالقول إن مشروع القرار لم يذكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

المدر: أ ف ب