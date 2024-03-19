بلينكن: جميع سكان غزة يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن جميع سكان غزة يعانون من "مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد" مشددا على ضرورة زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في الفيليبين اليوم الثلاثاء، حيث يجري زيارة رسمية: "بحسب أكثر المعايير الموثوقة يعاني 100% من سكان غزة من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف شعب بأكمله على هذا النحو".

وتأتي تصريحات بلينكن عشية زيارة له إلى الشرق الأوسط، تشمل السعودية ومصر، لمناقشة جهود التوصل لوقف لإطلاق النار وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي تقييم للأمن الغذائي نشرته وكالات متخصصة في الأمم المتحدة الاثنين، حذرت الهيئة الدولية من وضع غذائي "كارثي" لنصف سكان القطاع ومن مجاعة "وشيكة".

ودعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات من دون قيود إلى القطاع المحاصر قائلا إن "الوقت يداهم".

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ165 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وكارثة إنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.

المصدر: أ ف ب