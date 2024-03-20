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أين سينشر ماكرون قواته في أوكرانيا؟.. التلفزيون الفرنسي يعرض الخارطة (فيديو)

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أين سينشر ماكرون قواته في أوكرانيا؟.. التلفزيون الفرنسي يعرض الخارطة (فيديو)
Globallookpress
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ناقش برنامج حواري على تلفزيون "LCI" الفرنسي خريطة مواقع نشر وحدات الجيش النظامي في أوكرانيا.

وتحدث العقيد في سلاح الجو الفرنسي فنسنت أربارييه عن سيناريوهين محتملين لخطط القوات الفرنسية في أوكرانيا.

السيناريو الأول هو تركيز القوات على طول نهر دنيبر، أما السيناريو الثاني سيتم نشر القوات على الحدود مع جمهورية بيلاروس.

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وأشار إلى أن أحد الخيارات الاستراتيجية المطروحة، أن تتم دراسة إمكانية نشر الوحدات الأوكرانية في هذه المناطق، ثم إرسالها إلى منطقة القتال مباشر.

 تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي أعلن في وقت سابق أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد إجماع غربي على هذه الخطوة حاليا.

وتحدثت تقارير إعلامية مؤخرا أن فرنسا تعمل على حشد تحالف من الدول المستعدة لاحتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وأعلنت روسيا أن باريس تحشد ألفي جندي لإرسالهم إلى أوديسا جنوب غرب أوكرانيا على البحر الأسود، وأن هذه القوات ستصبح "هدفا أولويا للجيش الروسي فور وصولها"، محذرة ماكرون وباريس من عواقب ذلك.

 

المصدر: LCI

 

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