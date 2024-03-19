الخارجية الروسية تعد مولدوفا بـ"الرد على خطواتها غير الودية"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن التصرفات غير الودية التي صدرت عن السلطات المولدوفية لن تمر دون رد.

وأوضحت زاخاروفا في بيان على "تيليغرام"، أن كيشيناو (كيشينيوف عاصمة مولدوفا) تسيء بشكل علني استخدام وضعها الحالي كمضيفة لفعالية أممية، الأمر الذي يثير الشكوك حول قدرة السلطات المولدوفية على لعب هذا الدور مستقبلا، مؤكدة أن "تصرفات كيشيناو لن تمر دون رد من الجانب الروسي".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية المولدوفية أحد موظفي السفارة الروسية في كيشيناو شخصا غير مرغوب فيه.

وأعربت السلطات المولدوفية عن احتجاجها على رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية الروسية في أراضي ترانسنيستريا (جمهورية بريدنيستروفيه غير المعترف بها).

وقال السفير الروسي أوليغ فاسنيتسوف، إن مثل هذه التصرفات من قبل السلطات المولدوفية تؤثر سلبا على العلاقات الثنائية، وأكد أن موسكو لن تتركها دون رد.

المصدر: RT