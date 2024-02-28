الخارجية الروسية: حماية مصالح سكان بريدنيستروفيه من أولويات موسكو

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أن حماية مصالح سكان جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية هي إحدى أولويات موسكو، وتنظر روسيا دائما بعناية في الطلبات الواردة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان بعد طلب الجمهورية من روسيا المساعدة واتخاذ تدابير بسبب الحصار الاقتصادي الذي تفرضه مولدوفا: "حماية مصالح سكان بريدنيستروفيه، مواطنينا، هي إحدى الأولويات. وتنظر الإدارات الروسية المعنية دائما في جميع الطلبات الواردة بعناية".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، طلبت جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، المساعدة من روسيا بسبب القيود الاقتصادية المتزايدة من كيشيناو. واعتمد مجلس نواب الجمهورية قرارا مماثلا. وأيدوا قرار تقديم هذا الطلب إلى مجلسي الاتحاد والدوما الروسيين، مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من 220 ألف مواطن روسي يعيشون في الجمهورية.

وبعد انعقاد المؤتمر السابع لنواب الجمهورية على كافة المستويات، أفادت بعض وسائل الإعلام أن المندوبين سيطلبون من موسكو ضم الجمهورية غير المعترف بها إلى روسيا. واضطرت السلطات في تيراسبول إلى دحض هذه الادعاءات. ووصفت نائبة رئيس المجلس الأعلى لجمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية غالينا أنتيوفييفا مثل هذه الرسائل بـ "الغباء الذي لا يصدق".

بالإضافة إلى ذلك، أشارت تيراسبول إلى التجربة الإيجابية الفريدة لحفظ السلام الروسي في المنطقة ومكانة موسكو كضامن ووسيط في عملية التفاوض.

وتشير الوثيقة إلى أن البرلمانيين سوف يتوجهون إلى الأمين العام للأمم المتحدة بطلب لمراعاة الحقوق غير القابلة للتصرف لشعب بريدنيستروفيه، وكذلك إلى المشاركين في عملية المفاوضات الدولية بصيغة "5+2" ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بصيغة "5+2" بدعوة للتأثير على السلطات في كيشيناو.

المصدر: RT