إيطاليا تعلق على إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، أن روما ترى أن إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا سيؤدي إلى التصعيد، وأكدت أنه لا يمكن السماح بمثل هذا التطور للوضع.

وقالت ميلوني في تصريح صحفي قبيل قمة الاتحاد الأوروبي: "فيما يتعلق بالمقترح الفرنسي بشأن التدخل المباشر المحتمل (في أوكرانيا)، فإن موقفنا واضح وسأكرره هنا: نحن لا نؤيد هذه الفرضية التي تؤدي إلى تصعيد يجب تجنبه بأي ثمن".

كما أعربت ميلوني عن أملها في أن يشارك البرلمان هذا الموقف.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن الناتو لا ينبغي أن يرسل قوات إلى أوكرانيا، لأن هذا يهدد بحرب عالمية ثالثة.

وأوضح أنه لا ينبغي على الناتو أن يدخل في في أوكرانيا، معربا عن أمله في "ألا يذهب أي طرف للقتال"، موضحا أنه "في حال الدخول في حرب مع روسيا، هناك خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة".

هذا وقد صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أنه لا يستبعد في مرحلة ما تنفيذ عمليات "لمواجهة القوات الروسية".

كذلك أعلن ماكرون في فبراير الماضي، أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

المصدر: تاس