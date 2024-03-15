ضابط أمريكي: إرسال فرنسا قوات إلى أوكرانيا سيعني انتحارها

حذر ضابط الاستخبارات الأمريكي سكوت ريتر فرنسا من إرسال أي قوات إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنها لن تقدر على إرسال سوى لواء واحد لأسباب لوجستية في خطوة ستكون انتحارية.

ورجح عبر قناة The Rock FOXX إرسال الكتيبة الفرنسية المتواجدة في رومانيا، وهي الأقرب إلى أوكرانيا.

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وأضاف: "توجد في رومانيا حاليا كتيبة فرنسية تعمل في إطار بعثة "الناتو" ويمكن أن يتم تعزيز هذه الكتيبة إلى لواء بحلول عام 2025، ولكن هذا يمكن أن يحدث على أساس طارئ من أجل العملية في أوكرانيا".

وأوضح ريتر أن الكتيبة الفرنسية تضم حاليا 13 دبابة من طراز "لوكلير" وأربع مقاتلات "رافال".

ولفت إلى أنه سيكون من الصعب للغاية على الفرنسيين نقل قوات أكثر إلى أوكرانيا بسبب المشاكل اللوجستية.

وقال: "حتى لو أرسلت فرنسا قوة بحجم لواء فلن يغير ذلك الوضع على بأي حال من الأحوال".

وشدد ريتر على أنه بالنسبة لفرنسا، سيكون ذلك بمثابة انتحار حتمي.

ومؤخرا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن حوالي 20 دولة غربية تبحث تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وإمكانية إرسال قوات برية إلى أوكرانيا.

وأضاف أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

المصدر: mk