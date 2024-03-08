ماكرون يوضح تصريحاته بشأن إرسال عسكريين فرنسيين إلى أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقناة BFMTV التلفزيونية معلقا على تصريحاته حول إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، إن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به".

وقال ماكرون للصحفيين: "عدم استبعاد شيء ما، لا يعني القيام به، أنتم تقفون أمامي الآن، ولا تتناولون الغداء وراء طاولتكم، ولكنكم لا تستبعدون أنكم في لحظة ما ستجلسون لتناول الغداء وراء طاولتكم، لأنكم بحاجة لتناول الطعام".

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كما صرح ماكرون خلال اجتماع مع زعماء المعارضة أمس إنه "لا توجد حدود" و"لا خطوط حمراء" في دعم فرنسا لأوكرانيا.

وفشل زعماء المعارضة والرئيس الفرنسي في الاتفاق على إجراءات لدعم كييف خلال اجتماع يوم الخميس، وحذر الزعماء ماكرون من جر باريس إلى النزاع في أوكرانيا.

وفي نهاية الشهر الماضي قال ماكرون إنه خلال اجتماع في باريس، ناقشت خلاله حوالي 20 دولة غربية تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وأثيرت مسألة إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى أوكرانيا.

وأضاف أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

المصدر: نوفوستي