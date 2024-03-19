الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة في دونيتسك وإسقاط 38 صاروخا و143 مسيرة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة أورلوفكا في جمهورية دونيتسك والقضاء على 570 عسكريا وإسقاط 38 صاروخا و143 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا من مواقعها وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا وأسلحة ومدافع غربية، وراجمة صواريخ تشيكية RM-70 Vampire ومركبات وآليات عسكرية.

على محور بيلغورود صدت قواتنا جميع محاولات تسلل المجموعات الأوكرانية في محيط بلدة كوزينكا بمقاطعة بيلغورود، وتم القضاء على 40 مسلحا أوكرانيا وتدمير معداتهم وأسلحتهم.

على محور دونيتسك عززت قواتنا تحصيناتها وسيطرت على مواقع هامة وبلغت خسائر العدو 215 عسكريا و3 دبابات ومعدات وآليات عسكرية ومدافع غربية.

على محور أفدييفكا حررت قواتنا قرية أورلوفكا وحسّنت مواقعها على طول خط المواجهة وصدت 6 هجمات معادية وقضت على 125 عسكريا ودمرت أسلحة ومدافع غربية.

على محور جنوب دونيتسك تم صد هجومين والقضاء على 130 عسكريا وأسلحة ومدافع.

على محور خيرسون حسنت قواتنا مواقعها على خط المواجهة وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا.

دمرت قواتنا مخازن للزوارق المسيرة ومنصة IRIS-T ألمانية للدفاع الجوي بمقاطعة أوديسا، وموقعا لتجميع المسيرات في محيط بريلوكي بمقاطعة تشيرنيغيف شمال كييف.

أسقطت قواتنا 38 صاروخ "HIMARS" و"Alder" و"Grad" و"Vampire".

إسقاط 143 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية