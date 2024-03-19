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الدفاعات الروسية تسقط 9 صواريخ أطلقتها قوات كييف على بيلغورود (فيديو)

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الدفاعات الروسية تسقط 9 صواريخ أطلقتها قوات كييف على بيلغورود (فيديو)
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أسقطت الدفاعات الروسية 9 صواريخ RM-70 Vampire تشيكية أطلقتها قوات كييف باتجاه مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

وجراء القصف المتكرر على أراضي المقاطعة، أعلنت سلطات مقاطعة بيلغورود أنه سيتم نقل حوالي 9 آلاف طفل إلى مناطق أخرى بسبب القصف الأوكراني المستمر.

وقال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف إن 16 شخصا قتلوا وأصيب 98 آخرون خلال الأسبوع الماضي بسبب القصف الأوكراني.

وراجمات صواريخ RM-70 Vampire نسخة عن راجمات "أروغان" السوفيتية أنتجت في سبعينات القرن الماضي، وتصنعها شركة EXCALIBUR ARMY التشيكية وتحظى بفعالية عالية وتستخد في الكثير من الجيوش.

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وتتميز المنظومة بمحرك بقوة 400 حصان ومنظومة تصويب معدلة.

والسرعة القصوى لها 85 كلم/ساعة على الطريق المعبدة و30 كلم/ساعة على الأرض الوعرة، ويمكن أن تسير إلى مسافة 700 كلم دون أن تزوّد بالوقود.

وفيها 40 ماسورة تطلق الصواريخ إلى 40 كيلومترا، ووزنها القتالي 25.7 طن، وطاقمها 4 أفراد.

المصدر: RT

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