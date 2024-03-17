صحيفة أمريكية: التشيك بحثت عن قذائف لأوكرانيا قبيل العملية العسكرية الروسية

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن التشيك بحثت عن قذائف مدفعية للجيش الأوكراني قبل وقت قصير من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وجاء في مقال الصحيفة: "أفادت شخصيات تشيكية مسؤولة بأن جهود جمهورية التشيك في توفير قذائف مدفعية لأوكرانيا بدأت قبل وقت قصير من انطلاق العملية العسكرية الروسية".

وقال مفوض الحكومة التشيكية لإعادة إعمار أوكرانيا توماس كوبيتشني إن بلاده في إطار مبادرتها لجمع القذائف لأوكرانيا، تلعب دور الوسيط، وتحجز الكميات اللازمة من القذائف وتتابع تسديد قيمتها.

كما تتولى جمهورية التشيك الاهتمام باللوجستيات، وتنظيم توريد القذائف عبر أراضيها أو عبر دول ثالثة، مع "محو الاتصال المباشر" بين المورد وأوكرانيا لتجنب "غضب موسكو" ضد الدول الحليفة لروسيا.

وقالت مصادر للصحيفة إن ألمانيا خصصت أكثر من 500 مليون يورو لتمويل المبادرة التشيكية للعثور على قذائف لأوكرانيا ويتم توفير التمويل لهذه المبادرة أيضا من كندا وهولندا والدنمارك.

المصدر: نوفوستي