التشيك تنتظر دبابات "Leopard 2A4" الألمانية "مكافأة" على دعمها لأوكرانيا

صرح رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، اليوم الأربعاء، بأن بلاده قد تتلقى 15 دبابة "Leopard 2A4" من برلين كتعبير عن الامتنان لمساعدتها العسكرية لأوكرانيا.

وقال فيالا للصحفيين: "من الممكن أن تحصل جمهورية التشيك، على 15 دبابة أخرى من طراز "Leopard 2A4" هدية من ألمانيا، كنوع من الشكر على مساعدة أوكرانيا".

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وكانت برلين قد نقلت في السابق 14 دبابة من هذا النوع إلى التشيك كتعويض عن المركبات المدرعة التي أرسلتها براغ إلى كييف.

وأرسلت التشيك إلى أوكرانيا على وجه الخصوص 62 دبابة و131 مركبة مشاة عسكرية و6 مروحيات و16 نظام دفاع جوي، لدعم أوكرانيا، وتلقت الجمهورية تعويضات بلغ مجموعها 19 مليار كرونة (حوالي 900 مليون دولار)، وجاء 2 مليار كرونة (حوالي 85 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي و7 مليارات كرونة (حوالي 300 مليون دولار) من الولايات المتحدة.

المصدر:"تاس"+RT