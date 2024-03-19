أمام حشد في أوروبا.. سيدة أوكرانية تفسر لماذا كان بوتين على حق (فيديو)

انتشر على شبكات التواصل فيديو لامرأة من مدينة لفوف غرب أوكرانيا تشرح لحشد من الأوكرانيين المعادين لروسيا في دولة أوروبية أسباب دعمها لروسيا، وعمليتها العسكرية التي طال انتظارها.

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وقالت: "ولدت في مدينة لفوف وعشت هناك 20 عاما وكنت شاهدة على ما حدث. لولا حكمة روسيا وصبرها لأطلقت عمليتها العسكرية في أوكرانيا عام 1991... شهدت كيف بدأ نشر الدعاية المعادية لروسيا وأقول بصراحة: لو كان لدى السلطات الأوكرانية المال الكافي والقدرة اللازمة لأطلقت النار علينا عام 1991 وقتلتنا جميعا".

وأضافت: "أغلقوا المدارس لمنع التعليم باللغة الروسية وأنا كنت هناك شخصيا في تلك الفترة. لم يسمحوا للناس بزيارة نصب الحرية والشعلة الخالدة لشهداء النصر على النازية.. صادروا كل الكتب الروسية وبدؤوا يروجون لكراهية روسيا".

وأضافت: "نعم، أنا أؤيد بوتين لأنه يحارب أخيرا ضد هذا الاضطهاد الذي تتعرض له روسيا".

المصدر: RT