ابن زوجة قائد قوات كييف يناشد بوتين منحه الجنسية الروسية (فيديو)

ناشد إيفان سيرسكي ربيب (ابن زوجة) القائد العام للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي الرئيس فلاديمير بوتين منحه الجنسية الروسية.

وقال إيفان سيرسكي عند مركز الاقتراع في السفارة الروسية في أستراليا، حيث يقيم: "جئت لدعم العملية الانتخابية في مبنى القنصلية الروسية في أستراليا في سيدني. كنت أود التصويت بنفسي، لكن لا أحمل الجنسية الروسية".

وتابع: "وفي هذه المناسبة أناشد الرئيس الروسي أن يمنحني الجنسية الروسية حتى أتمكن من الإدلاء بصوتي في الانتخابات".

يذكر أن إيفان سيرسكي وأخاه من أمه أنطون سيرسكي، أعلنا تأييدهما للعملية العسكرية في أوكرانيا، ويعرف عنهما حبهما لروسيا وإيمانهما بعائدية أوكرانيا إلى روسيا، كما ينشران مواد داعمة لروسيا على الإنترنيت، ويتنقلان في سيدني بشكل دائم بسيارات تحمل رموزا روسية.

وأكدا مرارا أن علاقة أفراد العائلة بسيرسكي الأب الذي قام بتربيتهما وتبنيهما سيئة جدا، ويصفانه بالخائن والوغد.

المصدر: RT