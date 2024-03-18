البيت الأبيض: واشنطن على اتصال مستمر مع موسكو بشأن تبادل السجناء

قال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان، إن الإدارة الأمريكية تجري اتصالات منتظمة رفيعة المستوى مع السلطات الروسية بشأن إمكانية تبادل السجناء.

وأضاف سوليفان خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول المفاوضات بين واشنطن وموسكو بشأن تبادل إيفان غيرشكوفيتش المتهم في روسيا الاتحادية بالتجسس، وبول ويلان المدان بنفس التهمة: "نبذل جهودا متواصلة لتأمين إطلاق سراح بول ويلان، وإيفان غيرشكوفيتش، وسنواصل القيام بذلك حتى يتم إطلاق سراحهما، وهذا يعني إجراء اتصالات منتظمة رفيعة المستوى مع روسيا الاتحادية وتم تقديم عدد من المقترحات".

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأمن الفدرالية الروسية، أعلنت في مارس العام الماضي، احتجاز الصحفي إيفان غيرشكوفيتش في مدينة يكاترينبورغ من مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح حكومة الولايات المتحدة.

وقد مددت محكمة منطقة ليفورتوفو في موسكو، بداية العام الجاري فترة اعتقال غيرشكوفيتش حتى 30 مارس.

ويقضي الأمريكي بول ويلان عقوبة السجن بعد أن صدر في حقه حكما بالسجن 16 عاما في روسيا في عام 2020 بتهمة التجسس.

المصدر: تاس