بوليانسكي: النهج الأمريكي المعادي لروسيا يخلق مخاطر نشوب مواجهة عسكرية مباشرة بين قوى نووية

قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي الاثنين إن الغرب أسقط أقنعته أخيرا وبات لا يكلف نفسه جهدا لإخفاء تطلعاته بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.

إقرأ المزيد

وأكد خلال كلمة ألقاها في جلسة مفتوحة بمجلس الأمن الدولي حول مسألة "نزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية": "أخيرا أسقط الغرب أقنعته وبات لا يخفي تطلعه إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وهذا النهج المسعور الذي تتبعه الولايات المتحدة وحلفاؤها تجاه روسيا يخلق مخاطر تصعيد تهدد بالتحول إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين قوى نووية".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق الاثنين أنه في حالة نشوب صراع واسع النطاق بين روسيا وحلف "الناتو"، سيكون العالم على بعد خطوة واحدة من حرب عالمية ثالثة، وليس مرجحا أن يكون أحد مهموما بذلك.

وقد حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28 % بعد فرز كامل أصوات الناخبين.

وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية في روسيا بعد فرز 100% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في عموم البلاد، تصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.28%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.31%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.85% وليونيد سلوتسكي 3.20%.

المصدر: تاس