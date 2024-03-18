زاخاروفا: الخارجية الألمانية تعاني من رهاب حاد

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن إحجام الخارجية الألمانية عن الإشارة إلى منصب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الوثائق الرسمية يشير إلى وجود رهاب حاد لديهم.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تليغرام"، اليوم الاثنين، تعليقا على بيان وزارة الخارجية الألمانية بأنها لن تشير إلى منصب الرئيس بوتين في الوثائق الرسمية، بل ستقتصر على ذكر اسمه الأخير: "تذكرون ماذا كتب روديارد كيبلينغ (في كتاب الأدغال)؟..أطلق باغيرا اسم الزهرة الحمراء على النار، لأنه لا يوجد حيوان واحد في الغابة يسمي النار باسمها الحقيقي، جميع الحيوانات تخاف بشدة من النار وتبتكر مئات الأسماء فقط حتى لا تسميها باسمها المباشر".

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وأضافت زاخاروفا ساخرة: "اطلبوا الأطباء على العنوان Werderscher Markt 1، (عنوان وزارة الخارجية الألمانية)، هناك حالة فقدان ذاكرة ورهاب حاد".

وقد حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28 % بعد فرز كامل لأصوات الناخبين.

وتجاوزت نسبة المشاركة 77.44% وهي أيضا الأكبر في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.

وأجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.

المصدر: "تاس"+RT