"بكلمة واحدة".. ماسك يؤيد بوتين حول استخدام السلاح النووي ضد أي تهديد وجودي لروسيا

بكلمة واحدة of course أيد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمكانية استخدام الأسلحة النووية في حال وجود تهديد وجودي ضد روسيا الاتحادية.

وكتب ماسك ذلك في تعليقه على أحد المنشورات في منصة "إكس" والذي قال فيها حساب @zerohedge "بوتين قال إن روسيا مستعدة لاستخدام النووي في حال وجود تهديد وجودي للدولة الروسية".

Of course — Elon Musk (@elonmusk) March 13, 2024

وأجابه ماسك بالرد بكلمة واحدة "طبعا".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في مقابلة صحفية أجراها معه مدير وكالة "روسيا سيفودنيا" دميتري كيسيليوف، استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية في حال تعرضت الدولة الروسية للتهديد.

ولفت بوتين في المقابلة إلى أن روسيا من وجهة النظر التقنية العسكرية مستعدة لحرب نووية، مضيفا أنه لا يعتقد أن "الأمور تسير باتجاه الصدام المباشر".

وخلال رده على سؤال حول هذا الأمر قال بوتين: "من وجهة النظر العسكرية - الفنية، نحن بالطبع جاهزون. هي معنا باستمرار، ودائما في حالة استعداد قتالي".

إلى ذلك، شدد رئيس الدولة الروسية على أن الولايات المتحدة تقوم بتطوير قواتها النووية، لكن هذا لا يعني أنها مستعدة لبدء حرب نووية غدا.

وأردف: "نعرف أنهم في الولايات المتحدة يطورون جميع مكونات ثالوثهم النووي. ونحن نقوم أيضا بذلك".

وأضاف في المقابلة الصحفية أن الثالوث النووي لدى روسيا أكثر حداثة من أي ثالوث في بلد آخر.

المصدر: RT + وكالات