أعلن المستشار السابق لرئيس البنتاغون دوغلاس ماكغريغور أن استقالة نائبة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند قد تشير إلى انسحاب وشيك للولايات المتحدة من أوكرانيا.

وقال ماكغريغور: "من الواضح أنها (نولاند) اضطرت إلى الاستقالة. ويمكن اعتبار رحيلها إشارة إلى استعداد الإدارة للابتعاد عن كارثة أوكرانيا بهدوء وبأقصى سرعة ممكنة خلال الأشهر القليلة المقبلة".

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وأشار إلى أن واشنطن قد تكرر السيناريو الفيتنامي في أوكرانيا، عندما تخلت الولايات المتحدة عن كل شيء وغادرت البلاد.

وأكد أن روسيا أصبحت الآن أعتى قوة عسكرية في أوروبا، وبالتالي ليس لدى البيت الأبيض أي فرصة للفوز عليها.

وأضاف: "ندرك جميعا أننا سنغادر: ليس لدينا خيار، ولا نملك القوة العسكرية لمقاومة الروس في أوكرانيا، ولم نتمكن من ذلك أبدا".

وأعلنت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز في وقت سابق أن عدم اليقين من موافقة الكونغرس على مخصصات جديدة لأوكرانيا يصب في مصلحة روسيا، مما يبقي الوضع في ساحة المعركة لصالحها.

وأشارت إلى أنه منذ نهاية عام 2023، تحرز روسيا تقدما مستمرا في ساحة المعركة في النزاع الأوكراني، ومن ضمن الأسباب عدم اليقين الذي يلوح في الأفق بشأن المساعدة العسكرية المستقبلية من الدول الغربية.

المصدر: نوفوستي