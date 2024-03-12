مدير الـ"سي آي أيه": سترضخ أوكرانيا لشروط روسيا خلال عام دون الدعم الأمريكي

أعلن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز أنه بدون مساعدات عسكرية إضافية من واشنطن، ستضطر أوكرانيا إلى الدخول في مفاوضات سلام مع روسيا بشروط موسكو في غضون عام.

وقال بيرنز خلال جلسة استماع للجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي: "إنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) مهتم بمثل هذه المفاوضات حيث يمكنه إملاء الشروط. وأعتقد أنه بدون مساعدة إضافية، هذا هو المستقبل الذي يمكن أن ينتظر أوكرانيا بعد عام من الآن".

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واعتبر أن غياب المساعدات العسكرية الجديدة سيؤدي إلى تراجع أكبر للقوات الأوكرانية، وفقدان البلدات التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية.

وأشار رئيس وكالة المخابرات المركزية إلى أن عواقب هزيمة أوكرانيا سوف تؤثر على مصالح الولايات المتحدة ليس فقط في أوروبا، ولكن أيضا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما أكد وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو أن عددا من الدول الأوروبية التي تؤيد استمرار النزاع الأوكراني، ستغير موقفها إذا عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة في بلاده.

وتؤكد موسكو دائما استعدادها للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي في البلاد.

المصدر: نوفوستي