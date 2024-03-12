وزير خارجية هنغاريا: أوكرانيا سترضخ للمفاوضات ولن تنتصر في المواجهة مع روسيا

صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، بأن أوكرانيا لن تنتصر في المواجهة مع روسيا مشيرا إلى أن الجيش الروسي يكتسب زخما على الجبهة.

وقال سيارتو في مقابلة مع صحيفة "واشنطن تايمز": "الجيش الروسي يكتسب الآن قوة على الجبهة ويتقدم إلى الأمام، وسينتهي الصراع بالمفاوضات".

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وأضاف سيارتو: "نحن ندرك أنه كلما تم توفير المزيد من الأسلحة، طال أمد الصراع وزاد عدد القتلى من الناس".

وأشار الوزير إلى أن المجر تظل الدولة الوحيدة العضو في الناتو التي ترفض نقل الأسلحة إلى القوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق صرح سيارتو بأن إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا من شأنه أن ينتهك قرار الحلف بشأن عدم التدخل في الصراع؛ وبودابست تعارض ذلك.

وفي نهاية الشهر الماضي قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه خلال اجتماع في باريس، ناقشت خلاله حوالي 20 دولة غربية تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وأثيرت مسألة إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى أوكرانيا.

وأضاف أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

المصدر:RT