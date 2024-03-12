قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، إن الصراع في أوكرانيا سينتهي سريعا وسيتم إنقاذ العديد من الأرواح في حال توقفت المساعدة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية من الولايات المتحدة.

وكتب بوشكوف في قناته على "تلغرام" تعليقا على تصريح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز حول عدم قدرة كييف على القتال دون مساعدة من الولايات المتحدة: "من كلمات بيرنز، يبدو احتمال نشوب حرب طويلة لا معنى لها إذا استمرت الولايات المتحدة في مساعدة أوكرانيا، ولكن إذا لم تتلق كييف المساعدة الأمريكية، فإن الصراع العسكري سينتهي بسرعة نسبيا.. وسيتم إنقاذ العديد من الأرواح".

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ولفت السيناتور أيضا إلى أن بيرنز أكد بالفعل من خلال تصريحه أن الدول الأوروبية لن تكون قادرة على إبقاء أوكرانيا "واقفة على قدميها"، وبدون الولايات المتحدة "لن يكون هناك ما يكفي من الأموال أو الأسلحة".

وكان بيرنز قد صرح في وقت سابق، أنه بدون مساعدات عسكرية إضافية من واشنطن، ستضطر أوكرانيا إلى الدخول في مفاوضات سلام مع روسيا بشروط موسكو في غضون عام.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أشار في وقت سابق، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث مرارا عن استعداد موسكو وانفتاحها لحل المشاكل عبر المفاوضات.

وأكد بيسكوف أن الدعوات لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا قوبلت مؤخرا برفض شديد من قبل نظام كييف.

المصدر: "نوفوستي"+RT