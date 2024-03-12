بيسكوف يعلق على تصريح ستولتنبرغ حول المفاوضات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن ممثلي روسيا وممثلي الناتو يرون الموقف الثابت والمطرد لنظام كييف، في رفض إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا.

جاء ذلك خلال تعليق بيسكوف على تصريح لأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، شدد فيه على أن "استسلام أوكرانيا ليس سلاما".

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وأضاف بيسكوف للصحفيين: "في الوقت الحالي، يمكننا جميعا - نحن وممثلو الناتو - أن نرى شيئا واحدا فقط - موقف ثابت إلى حد ما من جانب نظام كييف لإنكار إمكانية إجراء أي مفاوضات. وهذا هو الواقع الساري على الأرض".

وأعاد بيسكوف إلى أذهان أنه تم في أوكرانيا صدور قانون يمنع إمكانية إجراء أية مفاوضات مع روسيا .

وكان ستولتنبرغ قد قال يوم الاثنين الماضي في مؤتمر صحفي، إن استسلام أوكرانيا لن يحقق السلام، وأن هناك حاجة إلى المفاوضات، والتي قال إنها يجب أن "تحافظ على أوكرانيا كدولة ذات سيادة ومستقلة".

وفي وقت سابق، قال البابا فرنسيس، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية RSI، إنه في الصراع في أوكرانيا، يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة "لرفع الراية البيضاء" والموافقة على المفاوضات.

المصدر: نوفوستي