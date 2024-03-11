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مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية: الوضع في ساحة المعركة بأوكرانيا يتغير لصالح روسيا

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مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية: الوضع في ساحة المعركة بأوكرانيا يتغير لصالح روسيا
Globallookpress IMAGO/Rod Lamkey / CNP /MediaPun
مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز
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أعلنت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز أن عدم اليقين من موافقة الكونغرس على مخصصات جديدة لأوكرانيا يصب في مصلحة روسيا، مما يبقي الوضع في ساحة المعركة لصالحها.

وقالت هاينز خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: "هذا المأزق يخدم الميزة الاستراتيجية لروسيا ويحول الوضع بشكل متزايد لصالح موسكو".

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وأضافت: "تعمل صناعة الدفاع الروسية على زيادة كبيرة في إنتاج الأسلحة الهجومية بعيدة المدى وذخائر المدفعية وغيرها من الأسلحة، والتي تسمح، إذا لزم الأمر، بتحمل حرب طويلة ومكثفة".

وأشارت إلى أنه منذ نهاية عام 2023، تحرز روسيا تقدما مستمرا في ساحة المعركة في النزاع الأوكراني، ومن ضمن الأسباب عدم اليقين الذي يلوح في الأفق بشأن المساعدة العسكرية المستقبلية من الدول الغربية.

المصدر: نوفوستي

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