أظهرت مراسلات حصلت عليها جهات أمنية روسية أن عناصر من وحدات النخبة في الجيش الأوكراني يناقشون الإطاحة بفلاديمير زيلينسكي وقيادة الجيش بسبب التغييرات الأخيرة في القيادة العسكرية.

وجرت المراسلات بين عسكريين في المشاة البحرية والقوات الخاصة والمخابرات والقوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الأوكراني وكتائب متطرفة مختلفة.

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وأكدت الجهات الأمنية الروسية أن جميع المتخصصين المشاركين في المراسلات مؤهلون تأهيلا عاليا ومن الواضح أنهم غير راضين عن التغييرات في قيادة الجيش، ويناقشون بجدية خيارات الإطاحة بالحكومة الحالية وقيادة القوات الأوكرانية.

وتمكنت الجهات الأمنية الروسية من الوصول إلى قناة "تلغرام" المغلقة ParaBelum. التي يتواجد فيها مقاتلون متطرفون من وحدات النخبة في القوات الأوكرانية.

ويدعو قائد مجموعة الاستطلاع التابعة للواء الهجومي الجوي 80 في الجيش الأوكراني مكسيم شيفتسوف بشكل واضح إلى الإطاحة بزيلينسكي.

وقال: "في الواقع، زيلينسكي هو الذي يحتاج إلى التغيير، وليس (قائد القوات الأوكرانية فاليري) زالوجني".

يذكر أن زيلينسكي أعلن عن إقالة زالوجني من قيادة القوات المسلحة الأوكرانية يوم 8 فبراير الماضي على خلفية الشائعات عن توتر العلاقات بين رئيس البلاد والقائد العام للقوات المسلحة.

وعين زيلينسكي قائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي قائدا جديدا للقوات المسلحة خلفا لزالوجني.

المصدر: نوفوستي