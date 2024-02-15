جنرال أوكراني سابق: تغيير القيادة العسكرية لن يحسن وضع الجبهة

قال الجنرال الأوكراني المتقاعد سيرجي كريفونوس إن تغيير القيادة العسكرية لن يحسن وضع القوات الأوكرانية على الجبهة، لأن الاقتصاد الأوكراني لا يسند الجيش بكل ما يحتاجه.

وقال كريفونوس لقناة بريموي التلفزيونية الأوكرانية: إذا كنا نعتقد أن استبدال 16 جنرالا سيكون كفيلاً بتغيير الوضع الميداني بشكل جذري، فيجب علينا أن نفهم أن قدرات القوات المسلحة تعتمد بشكل أساسي على قدرات الاقتصاد.

وشدد على أن الاقتصاد الأوكراني لا يزود الجيش بما يكفي من الموارد اللازمة لمواصلة العمليات قتالية، ولهذا السبب، بدأ القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، بطرح الأسئلة نفسها التي طرحها الجنرال زالوجني سابقا: "أين القوة البشرية، أين المعدات، أين الذخيرة..؟"

كما عبر الجنرال المتقاعد عن اعتقاده بأن زيلينسكي أقال زالوجني بسبب رغبته في التخلص من منافس أكثر شعبية على الساحة السياسية للبلاد من الرئيس نفسه".

في الأسبوع الماضي، عزل الرئيس فلاديمير زيلينسكي زالوجني من منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، وسيرجي شابتالا من منصب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

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وبدلاً من زالوجني، أصبح سيرسكي هو القائد الأعلى للقوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وحل أناتولي بارجيليفيتش، القائد السابق لقوات الدفاع الإقليمي، مكان شابتالا. ومن ثم قام زيلينسكي بتعيين نواب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ونواب رئيس هيئة الأركان العامة.

كما فقد قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية، سيرجي نيف، منصبه، وكشف أنه علم باستقالته من وسائل الإعلام.

وتم عزل مكسيم ميرغورودسكي من منصب قائد قوات الهجوم المحمولة جوا.

وعين زيلينسكي ألكسندر بافليوك قائدا للقوات البرية، ويوري سودول قائدا للقوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية، وإيجور سكيبيوك قائدا لقوات الهجوم الجوي، وإيجور بلاخوتا قائدا لقوات الدفاع الإقليمية.

المصدر: تاس