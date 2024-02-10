قال الجنرال المتقاعد والنائب السابق لقائد الوحدة الإيطالية في البوسنة بياجيو دي غراتسيافي إن تناقضات بدأ يلاحظها العسكريون في أوكرانيا على مستوى اتخاذ القرار.

وأشار دي غراتسيا خلال مقابلة مع صحيفة إيل فاتو. كوتيديانو، إلى أن العسكريين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، بدأوا يلاحظون تباينات بين قرارات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والقيادة العسكرية.

وقال: "في الجيش الأوكراني بدأوا يلاحظون أن بعض أوامر الرئيس تختلف عن أوامر الجيش، ما يشير لوجود تناقضات على مستوى اتخاذ القرار".

وبحسب الجنرال الأوكراني فقد بدأت الخلافات بين القيادة العسكرية والسياسية بعد معركة أرتيموفسك، بعدما انتصرت القوات الروسية واحتفظت بمواقعها على طول خط المواجهة بأكمله.

وأضاف دي غراتسيا أن البعض في أوكرانيا يعتقدون أن زيلينسكي ليس بالتأكيد من سيحقق السلام في البلاد.

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وتناولت بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في الخريف الماضي وجود صراع بين الرئيس الأوكراني والقائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن فاليري زالوجني، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين المواطنين، يمكن أن يشكل تهديدا لزيلينسكي إذا قرر بدء حياته السياسية.

وأعلن الرئيس الأوكراني، الخميس، إقالة زالوجني وتعيين سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقا، في مكانه.

المصدر: نوفوستي