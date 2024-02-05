صحيفة: نولاند زارت كييف لمنع الانقلاب على زيلينسكي

قالت صحيفة "آسيا تايمز" إن نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند زارت كييف مؤخرا، لمنع وقوع انقلاب عسكري على نظام فلاديمير زيلينسكي.

وقالت الصحيفة: "لماذا سارعت نولاند إلى كييف؟ من شبه المؤكد أن البيت الأبيض طلب منها الذهاب إلى هناك على الفور في حال ساءت الأمور في كييف. على ما يبدو، كانوا يخشون حقا أن يتمكن زالوجني من نشر الجيش واستخدامه ضد زيلينسكي".

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وحسب الصحيفة كانت مهمة نولاند تهدئة القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، الذي يخطط الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإقالته بسبب إخفاقاته في ساحة المعركة.

وصرح رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف في وقت سابق بأن غرض زيارة نولاند لكييف تقييم الوضع المتأزم بين زيلينسكي وزالوجني وإعطاء التوصيات.

وزارت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند كييف أمس الأربعاء واجتمعت مع قيادات نظام كييف و"ممثلين عن المجتمع المدني".

وأعربت نولاند في ختام زيارتها عن أملها بأن تتمكن قوات كييف من إحراز تقدم "كبير" على الجبهة، بعد تسلمها دفعة جديدة من القنابل الأمريكية الموجهة.

وأكدت نولاند أنها تغادر مفعمة بأمل كبير "مما شهدته من تلاحم في أوكرانيا وتصميم مشترك وتعويل كبير على عام 2024".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن مصدر أوكراني مطلع أن زيلينسكي في اجتماع عقد في 29 يناير مع زالوجني كشف عن قراره إقالة زالوجني، مشيرا إلى أن هذا القرار من المحتمل أن يؤثر على حلفاء أوكرانيا الذين أضعفوا دعمهم المالي مؤخرا لها.

المصدر: نوفوستي