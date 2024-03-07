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تعيين زالوجني سفيرا أوكرانيا جديدا لدى بريطانيا

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تعيين زالوجني سفيرا أوكرانيا جديدا لدى بريطانيا
Globallookpress Pool /Ukrainian Presidential Office
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عين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي القائد السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني سفيرا جديدا لأوكرانيا لدى بريطانيا.

وقد نشرت الخارجية الأوكرانية بيانا بهذا الصدد، يوم الخميس، مؤكدة أنها قد وجهت طلبا إلى لندن للحصول على موافقة الجانب البريطاني.

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يذكر أن زيلينسكي أعلن عن إقالة زالوجني من قيادة القوات المسلحة الأوكرانية يوم 8 فبراير الماضي على خلفية الشائعات عن توتر العلاقات بين رئيس البلاد والقائد العام للقوات المسلحة.

وعين زيلينسكي قائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي قائدا جديدا للقوات المسلحة خلفا لزالوجني.

المصدر: RT

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