زيلينسكي يمنح قائد الجيش السابق فاليري زالوجني لقب "بطل أوكرانيا"

منح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي القائد العام للقوات المسلحة السابق فاليري زالوجني لقب "بطل أوكرانيا".

جاء ذلك وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني من مرسوم نصه: "منح لقب (بطل أوكرانيا) ووسام النجمة الذهبية للجنرال فاليري زالوجني"، كذلك فقد تم منح لقب "بطل أوكرانيا" إلى رئيس إدارة الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف.

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وكان زيلينسكي قد أعلن استقالة القائد العام زالوجني، وقام بتعيين ألكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية سابقا بدلا منه. وقد كتبت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، الخريف الماضي، عن صراع محتمل بين الرئيس الأوكراني والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، كما ذكرت "واشنطن بوست" أن زالوجني، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدا لزيلينسكي إذا ما قرر بدء حياته السياسية.

وقد أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن التغييرات في القيادة العسكرية لأوكرانيا لن تغير مسار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي