أعلن ممثل عن وزارة الدفاع الأمريكية أنه ليس لدى البنتاغون أي معلومات حول استخدام الجيش الأوكراني مدرعات "برادلي" في محاولة اختراق الحدود مع روسيا في مقاطعة بيلغورود.

ورد ممثل الوزارة الأمريكية على طلب التعليق على بيان وزارة الدفاع الروسية حول استخدام "برادلي" في محاولة اختراق الحدود مع روسيا في مقاطعة بيلغورود: "لا تتوفر لدينا معلومات حول الأمر، يمكن للقوات الأوكرانية الرد على ذلك".

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ولم يرد ممثل البنتاغون حتى الآن عن سؤال توضيحي حول ما إذا كان هذا الاستخدام لمدرعة "برادلي" من قبل الجيش الأوكراني يتعارض مع أي تعليمات أو توصيات قدمتها واشنطن لكييف فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الأمريكية.

وسبق أن صرحت السلطات الأمريكية مرارا بأنها لا تزود أوكرانيا بأسلحة لشن هجمات على روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم أن الجماعات الإرهابية الأوكرانية التي هاجمت الحدود الروسية بالقرب من مقاطعتي بيلغورود وكورسك فقدت 234 مسلحا و7 دبابات و3 مدرعات برادلي.

المصدر: "تاس"