أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجماعات الإرهابية الأوكرانية التي هاجمت الحدود الروسية بالقرب من مقاطعتي بيلغورود وكورسك فقدت 234 مسلحا و7 دبابات و3 مدرعات برادلي.

وقالت الوزارة إنه بفضل الرد السريع والعمليات التي قامت بها الوحدات التي تؤمن حدود روسيا تم صد التشكيلات الإرهابية التابعة لنظام كييف.

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وأضافت أن "العدو خسر 234 مسلحا و7 دبابات و3 مدرعات أمريكية الصنع من طراز "برادلي" وناقلتي جند مدرعتين".

وأكدت الوزارة أن "القوات الأوكرانية لم تستطع انتهاك الحدود الروسية" وتم القضاء عليها قبل وصولها.

وتابعت: "الأعمال المتفانية التي قام بها أفراد الجيش الروسي صدت جميع هجمات التشكيلات الإرهابية الأوكرانية. وقد تم تدمير العدو باستخدام الطيران التكتيكي العملياتي وطيران الجيش والقوات الصاروخية والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ومسيرات "لانسيت"".

المصدر: RT