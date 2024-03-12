لحظة سقوط مسيرة أوكرانية على أحد المباني في مدينة بلغورود الروسية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق لحظة اصطدام مسيرة أوكرانية بأحد المتاجر في مدينة بلغورود الروسية اليوم الثلاثاء.

وقال حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف إن الحادث أدى إلى تحطم نوافذ المبنى وتضرر الواجهة و4 سيارات، دون وقوع إصابات.

وتعرضت بيلغورود منذ ساعات الصباح لعدد كبير من الغارات الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة وقذائف مدفعية، أدت إلى إصابات وأضرار مادية.

المصدر: RT