قائد القوات الأوكرانية يقترح "مضاعفة المدفوعات للجنود من أجل تحفيزهم على القتال"

اقترح القائد العام للقوات الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، على الرئيس فلاديمير زيلينسكي مضاعفة المدفوعات للأفراد العسكريين إلى "200 ألف هريفنيا (حوالي 5.2 ألف دولار) من أجل التحفيز".

وقال نائب البرلمان الأوكراني رسلان غوربينكو يوم الأحد إن "القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي اقترح على فلاديمير زيلينسكي مضاعفة المدفوعات للأفراد العسكريين من أجل التحفيز على القتال".

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وأضاف في مقابلة مع صحيفة "التلغراف" الأوكرانية: "إنهم يرغبون في الحصول على مكافأة مالية أكثر مما يحصلون عليها حاليا.. يريدون مضاعفة 100 ألف هريفنيا (2.6 ألف دولار)، إلى 200 ألف (5.2 ألف دولار)، وهناك مثل هذا الاقتراح من القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، حيث اقترح على زيلينسكي مضاعفة هذه المدفوعات لتحفيز الرجال الذين يريدون القتال".

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وأفاد البرلماني الأوكراني رومان كوستينكو، في 13 فبراير أن البرلمان سجل مشروع قانون ينص على عدد من المدفوعات والمزايا الإضافية الجديدة للقوات المسلحة الأوكرانية.

هذا وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين غربيين وجنود أوكرانيين، بأن جهود أوكرانيا لبناء تحصينات دفاعية على طول خط المواجهة لم تسفر عن نتائج مهمة.

المصدر: نوفوستي