برلمان أوكرانيا يعتمد مشروع قانون "زيلينسكي العاجل" بشأن المجندين

قال عضو برلمان أوكرانيا أليكسي غونشارينكو، على قناته في تيلغرام، إن هذا البرلمان اعتمد في قراءتين مشروع قانون تسريح المجندين الذي قدمه فلاديمير زيلينسكي.

وكتب غونشارينكو: "لقد اعتمد البرلمان الأوكراني للتو كأساس وبشكل عام مشروع قانون بشأن تسريح المجندين! في شكله النهائي، يتضمن مشروع قانون زيلينسكي بندا من مشروع القانون البديل الذي قدمه بشأن تأجيل لمدة 12 شهرا".

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قبل ذلك، أيدت لجنة الأمن القومي والدفاع بالبرلمان الأوكراني، مشروع القانون، ولكن كما أفاد غونشارينكو، اقترح البرلمانيون إضافة بند إليه بشأن تأجيل الأشخاص المسرحين من التعبئة الإضافية لمدة 12 شهرا.

ويلفت النظر أن مشروع القانون الرئاسي، لم يحدد توقيت التسريح. تقول الوثيقة فقط أن ذلك سيتم بموجب مرسوم رئاسي. ولكن لم يتم تحديد متى يجب أن يظهر مثل هذا المرسوم. وتم تقديم مشروع قانون التسريح إلى البرلمان من قبل الرئيس فلاديمير زيلينسكي باعتباره عاجلا.

على مدى الأشهر الستة الماضية، تم تنظيم مسيرات في العديد من مدن أوكرانيا، بما في ذلك كييف، لدعم تسريح المجندين.

في 24 فبراير 2022، تم إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا، وتم تمديد فتراتهما بشكل متكرر.

جدير بالذكر أن الخدمة تجري عن طريق التعبئة في ظل الأحكام العرفية بينما يتم حظر التجنيد الإلزامي، لكن من تم استدعاؤهم قبل تطبيق الأحكام العرفية في البلاد ما زالوا في الخدمة.

المصدر: تاس