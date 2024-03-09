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محلل سابق في CIA يتحدث عن هدف ستحققه روسيا قبل بدء التفاوض لإنهاء الحرب

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محلل سابق في CIA يتحدث عن هدف ستحققه روسيا قبل بدء التفاوض لإنهاء الحرب
AP
الرئيس الأوكراني فلايمير زيلينسكي
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قال المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون إنه كان بإمكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي منع انهيار بلاده لو وافق على شروط التسوية السلمية منذ البداية.

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وأوضح جونسون في حديث عبر "يوتيوب": "أعتقد أن زيلينسكي أدرك الآن أنه كان من الضروري إبرام اتفاق سلام في مارس 2022، الأمر الذي كان سيمنع انهيار بلاده، أما الآن فطالما أوكرانيا تسيطر على مدينة أوديسا الساحلية فإن روسيا لن تتفاوض معه".

وأضاف: "أتوقع رؤية الروس وسط العاصمة كييف قبل انتهاء هذه الأزمة".

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديث للصحفي الأمريكي تاكر كارلسون مؤخرا إلى أن منطقة البحر الأسود لم يكن لها أي علاقة تاريخية بأوكرانيا.

وأكد أن أوديسا المطلة على غرب البحر الأسود مدينة روسية بالمطلق والجميع يعرف ذلك جيدا، وأن جنوب وشرق أوكرانيا كان دائما مؤيدا لروسيا، وجزء لا يتجزأ من أراضي روسيا التاريخية.

المصدر: نوفوستي

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