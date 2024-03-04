مدفيديف: أراضي ضفتي دنيبر جزء لا يتجزأ من روسيا التاريخية

جدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف التأكيد على أن أراضي ضفتي نهر دنيبر جزء لا يتجزأ من روسيا التاريخية، ومحاولات سلخها محكوم عليها بالفشل.

وأضاف مدفيديف خلال كلمة له في مارثون "المعرفة أولا": "على جميع خصومنا فهم حقيقة بسيطة بشكل حاسم وإلى الأبد، وهي أن أراضي ضفتي نهر دنيبر جزء لا يتجزأ من أراضي روسيا التاريخية والاستراتيجية، وأن كل المحاولات لتغيير هذه الحقيقة محكوم عليها بالفشل".

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واستذكر مدفيديف قول الشاعر الروسي ألكسندر بوشكين: "خيانة عهد الأجداد أول علامة على الوحشية والفجور.. الفخر بمجد الأجداد واجب مقدس وغير ذلك عار عار"، مشددا على أن الفضاء الجيوسياسي الروسي واحد منذ زمن الدولة الروسية القديمة.

وعن العلاقة التاريخية بسكان الأراضي الروسية التي سمّيت أوكرانيا، قال: "تربطنا لغة مشتركة ودين واحد ومفاهيم مشتركة وهذا جزء لا يتجزأ من الكيان المقدس لكل منا مهما سعى النازييون الأوكرانيون المتوحشون وأسيادهم تغيير ذلك".

وأشار الرئيس فلاديمير بوتين في حديث للصحفي الأمريكي تاكر كارلسون مؤخرا إلى أن منطقة البحر الأسود لم يكن لها أي علاقة تاريخية بأوكرانيا.

وأكد أن أوديسا المطلة على غرب البحر الأسود مدينة روسية بالمطلق والجميع يعرف ذلك جيدا، وأن جنوب وشرق أوكرانيا كان دائما مؤيدا لروسيا، وجزء لا يتجزأ من أراضي روسيا التاريخية.

المصدر: تاس