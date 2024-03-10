موسكو ترد على الاستعدادات الأمريكية بعد مزاعم عن ضربة نووية روسية محتملة على أوكرانيا

اعتبر نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما يوري شفيتكين أن استعدادات الولايات المتحدة للرد على ضربة نووية روسية محتملة على أوكرانيا غير مفهومة.

وقال شفيتكين: "بشكل عام، أنا أعتبر الكلمات حول الحرب النووية جنونا. وفي هذه الحالة، الولايات المتحدة بالطبع. روسيا لم تهاجم ولم تستخدم ولا تنوي استخدام الأسلحة النووية ضد أحد".

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وأضاف: "الترسانة النووية الاستراتيجية وقوات الردع النووي في حالة استعداد قتالي كامل، لأنه يمكن توقع أي شيء من مجانين مثل الولايات المتحدة والدول الغربية التي تمتلك أسلحة نووية. وحتى التصريحات من هذا النوع التي أدلوا بها بشأن الضربة الوشيكة المحتملة من روسيا على أوكرانيا هي مجرد هراء شخص مجنون، ولا توجد طريقة أخرى لوصف ذلك".

وتابع: "في رأيي، وكان هذا أقرب إلى نوع من التبرير لإعداد قواتهم النووية، وربما حتى شن ضربة أولى على بلدنا".

وأفادت شبكة "سي إن إن" أمس السبت نقلا عن مسؤولين اثنين في البيت الأبيض بأنه في نهاية عام 2022، وبعد بلاغ من الاستخبارات الغربية، استعدت واشنطن لاحتمال قيام روسيا بشن ضربة نووية على أوكرانيا.

وذكر المسؤولان أن واشنطن كانت تشعر بالقلق في الصيف الماضي من احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية. واجتمع مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عدة مرات بين صيف وخريف العام الماضي لوضع خطة طوارئ في حالة وقوع هجوم نووي على أوكرانيا.

المصدر: لينتا. رو