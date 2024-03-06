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الكرملين: من يهدد روسيا وجوديا سنبعث له رسالة الوداع

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الكرملين: من يهدد روسيا وجوديا سنبعث له رسالة الوداع
Globallookpress CHROMORANGE Bilderbox
صورة أرشيفية
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أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لن تستخدم السلاح النووي إلا إن تعرضت لتهديد وجودي يضطرها لإرسال رسالة الوداع للمعتدي، محذرا من جعل بحث استخدام السلاح النووي "روتينيا".

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وقال على هامش "مهرجان الشباب العالمي" في مركز سيريوس الفيدرالي بمدينة سوتشي الروسية، أن الحرب النووية هي "الملاذ الأخير ورسالة الوداع"، ولذا فإن جميع المناقشات حولها في الغرب هي نقاشات "غير مسؤولة".

ووصف إضفاء "الطابع الروتيني" على قضية الحرب النووية في الغرب، بالأمر "الخطير للغاية".

المصدر: RT

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